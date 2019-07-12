Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 12.07.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 10:16

'dan , , ve nasıl alınır? İşte

, farklı isimler altında ‘özel’ ödemeler yapıyor. Bu ödemelerden çoğu birey haberdar değil. Para vaktinde çekilmeyince hak yanıyor. Hak sahipleri ise SGK tarafından meydana getirilen bu ödemelerden ne yazık ki habersiz. Haberimizde işinize çok yarayacak bilgiler verdik. Bu bağlamda hakların bazıları , , , 2022 aylığıdır. SGK, halk içinde olarak malum emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne yada eşinin yada Bağkur'lu olması ve minimum 120 gün prim ödemesinin olması kafi. SGK il müdürlüğü veya merkezine 5 yıl içinde müracaat yapılabilir. Peki SGK cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, istirahat parası, süt parası nasıl alınır, nedir?

Vatandaş SGK'dan alacağı bazı haklardan habersiz. Ancak bu hakları almak için geç değil. 5 yıllık süre içinde talepte bulunmak mümkün. 2022 engelli aylığı cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası ve süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nedir? SSK farklı isimler bağlamında ve altında özel ödemeler yapıyor. SGK tarafından yapılan bu ödemelerden çoğu kişi ise habersiz. Yatırılan para
zamanında çekilmeyince hak yanıyor. Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. 24 maaş tutarındaki bu para kız çocuğuna evlendiğinde toplu ödeniyor. Başvuru SGK'ya yapılıyor. Peki SGK cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası, 2022 aylığı nasıl alınır, başvuru şartları nedir?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSGK'dan cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası ve süt parası 2022 engelli aylığı nasıl alınır? İşte başvuru şartları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri