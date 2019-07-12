Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 12.07.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 09:45

bayramı ikramiye mı var mı? Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi kaç para?

Emeklilere kurban bayramı ikramiyesi ödemesi ne vakit araştırmaları başladı. Emekliler Kurban Bayramı ikramiyesini tarihleri içinde alacak. Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu yıl Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri içinde ödenmesi umut ediliyor. Daha önce olduğu şeklinde yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek. Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Devlet tüm ödemelerini 31 Mayıs'ta yaparken, sadece emekli bayram ikramiyeleri için kasadan 10.7 milyar TL çıktı. Kurban Bayramı'nda bu rakam 11 milyar TL seviyelerine çıkabilir. bayramı ikramiye mı var mı?

Yaklaşık 12 milyon emekli için heyecanlı bekleyiş başladı. 1000 liralık kurban bayram ikramiyesi ödemeleri 5-9 Ağustos arasında ödenecek. Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise eksik ikramiye yatacak. 2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı henüz belli olmadı. Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2019 Kurban bayramı ikramiye zammı var mı? SGK SSK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi kaç para?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri