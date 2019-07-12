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  • 14.07.2019 14:55
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 09:47

Emekliye müjde! 3 maaş avans, 10 maaş kredi

Milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürecek gelişme yaşanıyor... , ve Bağ- Kur'lu emekli vatandaşlara kredi ve avans ödemesi yapılmakta. Emekli maaşlarının bağlanması için bekleyenlere avans ödemesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2019 yılı (net) tutarı kadar ödemeler yapılmaktadır...

Milyonlarca emekli için iyi haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. İkramiye zam derken şimdi de SGK'dan önemli bir adım geldi. Bu anlamda SGK SSK Bağkur emeklileri için 3 maaş ön ödeme ve 10 maaş kredi olanağı sağlanacak. Emeklilik için müracaat gerçekleştiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi.

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