Emekliye müjde! 3 maaş avans, 10 maaş kredi

Milyonlarca emekli için iyi haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. İkramiye zam derken şimdi de SGK'dan önemli bir adım geldi. Bu anlamda SGK SSK Bağkur emeklileri için 3 maaş ön ödeme ve 10 maaş kredi olanağı sağlanacak. Emeklilik için müracaat gerçekleştiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi.