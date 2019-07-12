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  • 12.07.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 10:53

2019 ? KOSGEB hibe kırsal ve destek başvuru şartları neler?

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 2019-2020 yıllarındaki pilot uygulama kapsamında , , İzmir ve 'de kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, , hayvancılık, ormancılık, gıda ve konularında yüksekokul veya üniversite mezunu olanlar, mahallinde uygulayacakları projelere 100 bin liraya kadar hibe alabilecek. Peki hibe kırsal tarım destekleri ve şirket başvuru şartları neler? KOSGEB ?

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 100 bin liraya kadar hibe verilecek

2019 KOSGEB hibe destek kredisi nasıl alınır? KOSGEB hibe kırsal tarım destekleri ve şirket başvuru şartları neler? Tarımsal faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik amacıyla Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunu olanlara, tarımsal projeleri için 100 bin liraya kadar hibe verilecek. Hayvansal ve bitkisel ürünler, su ürünleri, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler karar kapsamında desteklenecek.

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