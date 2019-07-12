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  • 12.07.2019 12:42
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 12:42

? 2019 SGK SSK Bağkur bayram ikramiyesi kimlere verilir?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yaklaşık 12 milyon emekli çifte bayram yapacak. Çünkü hükümetin bayramlarda verdiği 1000 TL'lik ikramiye bayram öncesi hesaplarda olacak. Peki, emeklilere ? Bayram ikramiyesi kimlere verilir? İkramiye ödeme tarihi belli oldu mu?

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? 12.5 milyon emekli bu soruya yanıt aramaya başladı. 2019 yılının ilk bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatmıştı. Yılın ikinci ikramiyesini almaya hazırlanan emekliler, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. SGK tarafından sağlanan emekli ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu mu? Emeklilere Kurbn Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2019 SGK SSK Bağkur bayram ikramiyesi kimlere verilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

EMEKLİLERE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekliler bu yılda Kurban Bayramı öncesi bin lira bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı'nda ikramiye alan emekliler, bu yılın ikinci bayram ikramiyesini de Kurban Bayramı öncesinde alacak. Yeni emeklilerde bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

Emekliler bayram ikramiyesini Ağustos ayında hesaplarında görebilecekler. Bayram 11 Ağustos'a denk geldiği için bayran ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Böylelikle emekliler yılın ikinci ikramiyesini almış olacaklar. Ödemelerin kesin tarihi SGK tarafından duyurulacak.

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