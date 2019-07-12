Enflasyon rakamları az sonra açıklanacak. Haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasını milyonlarca kiracı büyük bir merakla bekliyordu. Açıklanan rakamlar sonrasında kira artış oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. Yani Haziran ayı itibari ile kira sözleşmesi dolan ve Temmuz ayı itibari ile zamlı kira ödemeye başlayacak olan kişiler için uygulanacak olan yıllık kira artış oranı yüzde 19,88 olarak uygulanacak. Bu bağlamda Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak'ta çıkan torba yasa ile değişmişti. Peki Temmuz 2019 kira artış zam oranı açıklandı mı? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?