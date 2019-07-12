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  • 12.07.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 16:01

seyyanen oranı ne oldu? 4/D'li taşeron işçilerin maaşına yansıyacak mı?

Yüksek Hakem Kurulunun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında yapılacak. İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi. Binlerce kamu işçisinin beklediği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden hükümet kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi zam oranını açıkladı. Atalay, "3 bin 500'ün altında ücret alanlara seyyanen 60 TL ve ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 zam ve artışı teklif edildi." dedi. Peki ne oldu? 4/D'li taşeron işçilerin maaşına yansıyacak mı?

4/D'li taşeron işçi seyyanen zam oranı ne oldu? Memur zammı 4/D'li taşeron işçilerin maaşına yansıyacak mı? Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağı açıklandı. Bu arada binlerce kamu işçisinin beklediği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden hükümet kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi zam oranını açıkladı. Hükümetin toplu iş sözleşmesi zam oranını Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı. Atalay, "3 bin 500'ün altında ücret alanlara seyyanen 60 TL ve ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 zam ve enflasyon artışı teklif edildi." dedi. Türk İş tarafından kamu işçileri için seyyanen brüt 300 TL zam ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar içinse enflasyon +3 puan refah payı talep edilmişti.

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