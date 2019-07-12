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  • 12.07.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 09:33

nda son dakika hareketliliği! 12 Temmuz , gram, çeyrek,

son dakika... Son günlerde dalgalı hareket eden altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın, konuşmasında faiz indirimi beklentisiyle yükselişe geçti. Peki, bugün , gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Temmuz ...

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları küresel büyüme endişelerinin olduğu bir ortamda ABD-Çin ticaret gerilimlerinin yeniden ortaya çıkması ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin güvenli liman talebini canlandırmasıyla 1,400 doların üzerine çıktı ve haftalık kazanım kaydetmeye hazırlanıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

12 Temmuz tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (12 TEMMUZ)

12 Temmuz Cuma günü gram altın 256,73 liradan alınırken, 256,79 liradan satılıyor.

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