Emeklilikte 3 maaş nasıl alınır? İşte şartlar

Sosyal güvenlikte bazı şartlarla, özellikle de hanım emekliye çift maaş hakkı tanınıyor. Bu yalnız emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanıyor. Dul kavramı hanımlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu emekli, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle yada bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor.
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