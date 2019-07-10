Dolar/TL son dakika... Dolar, yatırımcıların Fed'den büyük çaplı faiz indirim öngörerek aldıkları pozisyonları kapatmaya devam etmeleri sonucu ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesine paralel olarak değer kazandı. Dolar endeksi dün 19 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 97.588'e kadar yükseldikten sonra bugün 97.516'dan işlem gördü. Peki, bugün euo ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Temmuz güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,7271
Satış: 5,7300
EURO
Alış: 6,4208
Satış: 6,4257
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