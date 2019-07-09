Güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekliye zamlı ek ödeme tablosu
Emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri arttı. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için maaş sınırı da bin 298 liraya yükseldi. Emeklinin gelir artışı 280 lirayı buldu. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını gelecek hafta alacak. Güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekliye zamlı ek ödeme tablosu emekli maaşları hakkında tüm gelişmeler haberimizde...
09.07.2019 08:01
- Son Güncelleme: 09.07.2019 08:01
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