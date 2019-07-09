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Güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekliye zamlı ek ödeme tablosu

Emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri arttı. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanmak için maaş sınırı da bin 298 liraya yükseldi. Emeklinin gelir artışı 280 lirayı buldu. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını gelecek hafta alacak. Güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekliye zamlı ek ödeme tablosu emekli maaşları hakkında tüm gelişmeler haberimizde...

09.07.2019 08:01 - Son Güncelleme: 09.07.2019 08:01
Güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekliye zamlı ek ödeme tablosu

YAKLAŞIK 12.3 milyon emekli Temmuz zammını almak için gün sayıyor. Geçtiğimiz hafta maaşlarında ne kadar artış olacağını öğrenen emekliler, önümüzdeki günlerde de zamlarını cebine koyacak.

Güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekliye zamlı ek ödeme tablosu

Temmuz'da maaşlar arttığı için, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükseldi.

Güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekliye zamlı ek ödeme tablosu

Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplandığı için zamlandı.

Güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekliye zamlı ek ödeme tablosu

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da memur maaş katsayısındaki artışla yükseldi.

Güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekliye zamlı ek ödeme tablosu

Bin 224 lira 81 kuruş olan bu sınır, gerçekleşen yüzde 6.02'lik artışa göre bin 298 lira 54 kuruşa ulaştı. Yani maaşı bin 298 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek.

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