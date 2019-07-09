Güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekliye zamlı ek ödeme tablosu

Bin 224 lira 81 kuruş olan bu sınır, gerçekleşen yüzde 6.02'lik artışa göre bin 298 lira 54 kuruşa ulaştı. Yani maaşı bin 298 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek.