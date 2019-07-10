Altın fiyatları doların değer kazanmasına paralel olarak geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.4 düşüşle 1,392.5 dolara indi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 417,00 lira, Cumhuriyet altını 1.708,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 256,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

10 Temmuz tarihli altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (10 TEMMUZ)

10 Temmuz Çarşamba günü gram altın 256,09 liradan alınırken, 256,15 liradan satılıyor.