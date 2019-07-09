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  • 09.07.2019 23:43
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 23:47

Emekli ve nasıl yapılır? Memur ve ne kadar?

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları netleşmeye başladı. Milyonlarca emekli ve memur şimdi merakla ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, memur ve işlemi nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun cevabı...

Memur ve emekli maaş hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar sorusu yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor. İlk altı aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler emekli ve memur maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Memur ve emekli vatandaşlar zamlı maaşları beklemeye başladı. Peki, memur ve emekli Temmuz maaş zammı ne kadar?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirilecek. Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi, emekli aylığı 2.000 TL, SSK 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, Esnaf Bağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu.

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