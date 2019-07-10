Sosyal güvenlikte bazı şartlarla, özellikle de hanım emekliye çift maaş hakkı tanınıyor. Bu yalnız emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanıyor. Dul kavramı hanımlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu emekli, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle yada bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor. İkinci maaş için SSK ve Bağkurlular şanslı şeklinde gözüküyor. Ancak yasal olarak bir çok kişiye, dul ve yetime sağlanan bu haktan memur emeklileri mahrum. Kendilerini üvey evlat gibi hissettiklerini belirten memur emeklileri devlet büyüklerinden bu konuda bir çalışma yapılmasını talep ediyor. Peki SGK, SSK, Bağkur emeklilikte 3 maaş nasıl alınır? Emekli çift maaş alma başvuru şartları nedir?