SGK SSK Bağkur emeklisi ve memur emeklisi ek zam oranı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ve fark zammı açıklaması. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerine göre belirleniyor. Burada belirlenen zamlar maaşlara ocak ve temmuz aylarında yansıtılıyor. Son 6 ayda enflasyondan kaynaklı fark oluşursa o da zamma ekleniyor. Toplu sözleşmeye göre; memur emeklisi ocakta yüzde 4 zam aldı, temmuzda da maaşlara yüzde 5 yansıtılacak. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre; ilk 6 aylık enflasyon kümülatif yüzde 5.01 arttı. Bu da ocak zammı olan yüzde 4'ün aşıldığı anlamına geliyor. Bir başka deyişle memurlara ve memur emeklisine yüzde 5 zamma ek olarak yüzde 1.01'lik fark eklenecek. Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 6.01 olacak. Bu zam da Ocak 2020'ye kadar geçerli olacak.