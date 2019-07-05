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  • 05.07.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 11:12

Bağkur emeklisi ve memur emeklisi ek oranı ne kadar olacak? ve açıklaması

Memur emeklisi doğum tarihine göre arasında alıyor. ve yatmayan memur emeklilerine ayrıca bu ay sonuna kadar ödeme yapılacak. Bağkur emeklilerine yüzde 5.01 oranında zam yapıldı. Memur emeklilerine ise 6.01 oranında zam yapıldı. Zammın ardından en düşük memur emekli maaşı 2522 liraya çıkacak. Peki diğer emeklilerin maaşı ne kadar artacak? Derece, kademe, hizmet yılı ve branşlara göre kuruşu kuruşuna listeler açıklandı. Zammın ardından en düşük memur emekli maaşı 2522 liraya çıkacak. Peki SSK Bağkur emeklisi ve oranı ne kadar olacak? İşte toplu sözleşme ve fark zammı açıklaması

SGK SSK Bağkur emeklisi ve memur emeklisi ek zam oranı ne kadar olacak? Toplu sözleşme ve fark zammı açıklaması. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerine göre belirleniyor. Burada belirlenen zamlar maaşlara ocak ve temmuz aylarında yansıtılıyor. Son 6 ayda enflasyondan kaynaklı fark oluşursa o da zamma ekleniyor. Toplu sözleşmeye göre; memur emeklisi ocakta yüzde 4 zam aldı, temmuzda da maaşlara yüzde 5 yansıtılacak. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre; ilk 6 aylık enflasyon kümülatif yüzde 5.01 arttı. Bu da ocak zammı olan yüzde 4'ün aşıldığı anlamına geliyor. Bir başka deyişle memurlara ve memur emeklisine yüzde 5 zamma ek olarak yüzde 1.01'lik fark eklenecek. Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 6.01 olacak. Bu zam da Ocak 2020'ye kadar geçerli olacak.

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