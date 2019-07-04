Temmuz ayı itibari ile maaşlarına zam alan emekliler şimdi gözlerini intibak yasasına çevirdiler. Bu bağlamda emekli aylığının belirlenmesinde kullanılan katsayının yükseltilmesi gündemde. Böylelikle emekli olacaklara bağlanacak maaş artacak. İntibak uygulaması, yeni emeklileri de kapsayacak. SGK, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Maaş hesabında kullanılan 'aylık bağlama oranlarındaki' eşitsizlik giderilecek. Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor.
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