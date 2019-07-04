Emekli maaşını çalışırken artırmak mümkün! İşte emekli maaşını artırmak için yapmanız gerekenler...
Milyonlarca emekli ne zaman emekli olacağı kadar, ne kadar emekli maaşı alacağını da merak ediyor. Emekli maaşının yüksek olmasını çalışırken sağlayabilirsiniz. Peki emekli maaşını çalışırken artırmak için neler yapmak gerekir? Çalışanlar eksik primlerini yatırarak bu haktan yararlanabilir mi? SSK ve Bağ-Kur arasında herhangi bir fark var mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, çalışanların merak ettiği soruları cevapladı. İşte detaylar...
Milyonlarca çalışan adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) primler yatırılıyor. Çalışanlar belli bir süre çalışıp belli bir yaşa geldiklerinde de emekli oluyor. Çalışanların en çok merak ettikleri konuların başında ne zaman emekli olacakları geliyor. Bununla birlikte en çok bilinmek istenen diğer konu ise emekli maaşının kaç lira olacağı.
Emekli maaşının karışık bir hesaplama yöntemi bulunuyor. 2000 öncesi kazançlarınız ayrı, 2000-2008 ayrı ve 2008 sonrası kazançlarınız ise ayrı formüllerle hesaplanıp toplanıyor. Burada tabii ki en önemli olan sizin brüt maaşınız. Ancak çalışırken alacağınız diğer bazı önlemlerle de ileride alacağınız emekli maaşınızı artırmanız mümkün. İşte o tedbirlerden bazıları şöyle:
✖ Emekli maaşı hesaplanırken kullanılan en önemli parametre sizin prime esas kazancınız. Diğer bir ifadeyle bordronuzdaki brüt maaşınız. Bu ne kadar yüksek ise avantajınız da o kadar çok oluyor. O yüzden, öncelikle maaşınızın yüksek olmasına rağmen asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Bu emekli maaşınızı da, ileride alacağınız kıdem tazminatını da olumsuz etkiler. Gerçek maaşınız gösterilmiyorsa ALO 170'e bildirin.
✖ Emekli maaşınızın her yıl artması için brüt maaşınızın 4 bin lira ve üzerinde olması çok önemli. Bunu gerçekleştirirseniz senede 60-70 liralık artışlar sağlanabilir. Bir hatırlatma daha yapalım, brüt maaşınız sadece aldığınız aylıktan oluşmuyor. Yemek parasından ikramiyeye kadar her düzenli ödemenin brüt maaşa eklenmesi gerekiyor. Bunun yapıldığını kontrol edin. Böylece brüt maaşınızı artırmış, dolayısıyla emekli maaşınızı da yükseltmiş olursunuz.
✖ Primlerinizi kendiniz ödüyorsanız, yani Bağ- Kur'lu iseniz ya da isteğe bağlı sigorta yaptıysanız elinizden geldiğince tavandan ödemeye gayret edin. Eskiden tavan ödeme, brüt asgari ücretin 6.5 katı idi. 1 Ocak 2017'den itibaren 7.5 katına çıkartıldı. Böylece daha yüksek emekli maaşının da önü açılmış oldu. İsteyen daha yüksek prim yatırıp emekli maaşını artırabilir.