Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.07.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 09:02

Emekli için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Emekliye ve...

Milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürecek gelişme yaşanıyor... , ve Bağ- Kur'lu emekli vatandaşlara kredi ve avans ödemesi yapılmakta. Emekli maaşlarının bağlanması için bekleyenlere avans ödemesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2019 yılı asgari ücretin (net) tutarı kadar ödemeler yapılmaktadır...

Milyonlarca emekli için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. SGK SSK Bağkur emeklileri için 3 maaş ön ödeme ve 10 maaş kredi olanakı sağlanacak. Peki alma şartları nasıl olacak? Emeklilik için müracaat meydana getiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekli için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Emekliye 3 maaş avans ve...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri