UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. 2 bin 500 yıldır termal sularıyla şifa dağıtan Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi yapılar, bölgeye dünyanın her yerinden ziyaretçi çekiyor. Beyaz travertenler, antik kent, Kleopatra olarak bilinen antik havuz, cehennem kapısı, Hz. İsa'nın 12 Havarisi'nden Aziz Phillippus'un mezarı ve diğer tarihi güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Pamukkale'yi bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon turist ziyaret etti.
Pamukkale'de tüm zamanların rekoru kırıldı
Denizli’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, yılın ilk altı ayındaki 1 milyon ziyaretçi sayısı ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23’lük artışın yaşandığı Pamukkale’yi yıl sonuna kadar 2 milyon 800 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.
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