Milyonlarca emekli için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. SGK SSK Bağkur emeklileri için 3 maaş ön ödeme ve 10 maaş kredi olanakı sağlanacak. Peki alma şartları nasıl olacak? Emeklilik için müracaat meydana getiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi. Söz mevzusu sistemin hayata geçmesiyle beraber emekli yurttaşların nakit sorunlarına son verilecek. Bu bağlamda nakit problemi yaşayanlar toplumsal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.