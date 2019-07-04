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  • 05.07.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 09:04

, nelerdir? Bağkur emekli maaşı avansı ve kredisi nasıl alınır?

Bağkur , 10 maaş kredi nasıl alınır? 3 maaş avans, nelerdir? Milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürecek gelişme yaşanıyor... SGK, SSK ve Bağ- Kur'lu emekli vatandaşlara kredi ve avans ödemesi yapılmakta. Emekli maaşlarının bağlanması için bekleyenlere avans ödemesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2019 yılı asgari ücretin (net) tutarı kadar ödemeler yapılmaktadır... Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor.

Milyonlarca emekli için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. SGK SSK Bağkur emeklileri için 3 maaş ön ödeme ve 10 maaş kredi olanakı sağlanacak. Peki alma şartları nasıl olacak? Emeklilik için müracaat meydana getiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi. Söz mevzusu sistemin hayata geçmesiyle beraber emekli yurttaşların nakit sorunlarına son verilecek. Bu bağlamda nakit problemi yaşayanlar toplumsal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

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HaberlerEkonomi Haberleri3 maaş avans, 10 maaş kredi başvuru şartları nelerdir? SGK SSK Bağkur emekli maaşı avansı ve kredisi nasıl alınır?
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