Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca daha önce, 1'inci, 2'nci, 3'üncü derece doğal sit alanı olarak ilan edilen bölgelerde tarama yaptırıldı. Üniversitelerdeki bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu ekolojik bilimsel raporlar oluşturuldu.

Bunun üzerine 1'inci, 2'nci, 3'üncü derece doğal sit alanı olarak adlandırılan bölgeler, 'kesin korunacak hassas alanlar', 'nitelikli korunacak alanlar' ve 'sürdürülebilir alanlar' olmak üzere 3 kategoriye ayrıldı.

'Nitelikli korunacak alanlar' ve 'sürdürülebilir alanlar' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ilan edilirken, 'kesin korunacak alanlar' Bakanlar Kurulu kararının ardından Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede ilan edilmeye başlandı.

ANTALYA LİSTE BAŞI

Resmi gazetede 2016 yılından beri, 16 bölge, 'kesin korunacak hassas bölge' ilan edildi. Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Antalya, kentteki 6 alanın hassas bölgeye alınmasıyla listede başı çekti.

Listeye giren ilk bölge, 15 Ağustos 2016 tarihinde, Konyaaltı'ndan Kemer'deki Beldibi arasındaki kıyı bandı oldu. Listeye, Eylül 2017'de, Kumluca ilçesindeki Alakır Çayı girdi. Daha sonra sırasıyla Patara ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu, Alanya Kalesi ve son olarak bu yıl 27 Haziran'da Saklıkent Kanyonu listeye girdi.

Antalya dışında 'kesin korunacak hassas alanlar' listesi:

Muğla: Menteşe- Milas- Marmaris- Ula kıyı bandı.

Konya: Akşehir Gölü.

Balıkesir: Ayvalık ilçesindeki Badavut Mevki, Ayvalık ilçesindeki Büyük Maden ve Küçük Maden adaları.

Çanakkale: Gelibolu Yarımadası.

Trabzon: Köprübaşı ilçesindeki Ağaçbaşı Turbalığı

İstanbul: Sarıyer ilçesindeki Marmaracık Tabiat Parkı, Çatalca ilçesindeki Kartepe.

Adana: Aladağ ilçesindeki Yerköprü Doğal Oluşumları.