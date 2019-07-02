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  • 02.07.2019 14:03
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 14:03

'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 2'si çocuk 6 yaralı

Malkara'da yaşanan kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tekirdağ'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

'ın Malkara ilçesinde meydana gelen nda 6 kişi yaralandı.

Hüseyin Çelik (59) yönetimindeki 59 LG 732 plakalı otomobil, Çavuşköy Mahallesi'nde karşı şeride geçerek Erol Kav (49) idaresindeki 59 LJ 604 plakalı hafif ticari araç ve Emrah Evran'ın (38) kullandığı 06 AK 555 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Emrah Evran'ın kullandığı otomobilde bulunan eşi Arzu (37) çocukları Beril (8) ve Kuzey Evran (5) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Tekirdağ-Keşan kara yolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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