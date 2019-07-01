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  • 02.07.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 09:07

Bağkur Temmuz maaş mı ne kadar olacak? oranı

memur oranı Bağkur olacak? Milyonlarca emekli ve memur vatandaş Haziran ayının bitmesiyle birlikte Temmuz ayında yapılacak zammı araştırmaya başladı. Bu nedenle vatandaşlar "Emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekli ve memur maaşlarına zam ne zaman gelecek? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı... Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine, bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde.

Haziran ayının bitmesiyle birlikte emekliler ve memurlar gözünü Temmuz ayında yapılacak zamma çevirdi. "Emekli ve işyar Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? " sorusu bundan dolayı merakla araştırılıyor. Temmuzda açıklanacak enflasyonla beraber emekli ve memurların gelirinde artış yaşanacak. Yapılacak zam miktarına bir tek 2 gün kaldı. Enflasyon oranları ise her ayın 3'ünde olduğu şeklinde bu ay da 3 Temmuz tarihinde açıklanacak. Peki emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Diye merak ediyorsanız işte 1 Temmuz emekli memur zammı haberleri. Memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine ek ödeme artacak. Uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 374, uzman olmayanların da bin 815 liraya çıkabilecek.

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