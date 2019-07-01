Haziran ayının bitmesiyle birlikte emekliler ve memurlar gözünü Temmuz ayında yapılacak zamma çevirdi. "Emekli ve işyar Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? " sorusu bundan dolayı merakla araştırılıyor. Temmuzda açıklanacak enflasyonla beraber emekli ve memurların gelirinde artış yaşanacak. Yapılacak zam miktarına bir tek 2 gün kaldı. Enflasyon oranları ise her ayın 3'ünde olduğu şeklinde bu ay da 3 Temmuz tarihinde açıklanacak. Peki emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Diye merak ediyorsanız işte 1 Temmuz emekli memur zammı haberleri. Memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine ek ödeme artacak. Uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 374, uzman olmayanların da bin 815 liraya çıkabilecek.