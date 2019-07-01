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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 12:05

Yaşa takılanlara müjde: için yeni fırsat

Yüz binlerce kişiye erken emekliliğin yolunu açacak, tasarı Meclis'e geliyor. Kanun teklifine göre, çıraklık ve staj süreleri de emeklilik hesabına dahil edilecek. Bağkur emeklisi yüksek maaş alma şartları! hesapla. Emekli olma hayali kuran çalışanların, bir beklentisi de yüksek maaş alabilmek.

SGK'ya göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için staj döneminde, iş kazası ve meslek hastalığıyla hastalık sigortası hükümleri uygulanıyor. Ayrıca bunlar SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı sayılıyor. Fakat stajyer ve çıraklık sigortası her ne kadar SSK kapsamında olsa da, emekliliğe yarayan yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları kapsamının dışında tutuluyor.

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