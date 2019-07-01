SGK'ya göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için staj döneminde, iş kazası ve meslek hastalığıyla hastalık sigortası hükümleri uygulanıyor. Ayrıca bunlar SSK (4/1-a) kapsamında sigortalı sayılıyor. Fakat stajyer ve çıraklık sigortası her ne kadar SSK kapsamında olsa da, emekliliğe yarayan yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları kapsamının dışında tutuluyor.