Emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Zam ne zaman gelecek?

Haziran ayının bitmesiyle birlikte emekliler ve memurlar gözünü Temmuz ayında yapılacak zamma çevirdi. "Emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? " sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.