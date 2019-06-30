Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 30.06.2019 22:24
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 22:29

Emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Zam ne zaman gelecek?

Milyonlarca emekli ve memur vatandaş Haziran ayının bitmesiyle birlikte Temmuz ayında yapılacak zammı araştırmaya başladı. Bu nedenle vatandaşlar "Emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekli ve memur maaşlarına zam ne zaman gelecek? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Haziran ayının bitmesiyle birlikte emekliler ve memurlar gözünü Temmuz ayında yapılacak zamma çevirdi. "Emekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? " sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekli ve memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Zam ne zaman gelecek?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri