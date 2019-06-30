Son dakika: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Emekli ve memur maaşı Temmuz zammı oranı ne olacak?
Son dakika: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Emekli ve memur maaşı Temmuz zammı oranı ne olacak? Memur ve emeklinin yeni zamlı maaşı haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından netleşecek. Yıl içinde 2 kez zam alan memur ve emeklinin 2019 yılındaki son enflasyon zammı bu hafta içinde netleşecek. Enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda da memur ve memur emeklilerinin yüzde 7,5 civarında bir zam alması bekleniyor. Peki yeni zam sonrası memur ve emeklinin maaşları nasıl olacak, en düşük ve en yüksek maaş kaç para olacak?
Son dakika: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Emekli ve memur maaşı Temmuz zammı oranı ne olacak? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 haziranda açıklandı. Açıklanan oranlara göre Mayıs ayında TÜFE yüzde 0.95 oranında bir artış gösterdi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 2019 yılının ilk yarında gerçekleşen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 ayın TÜFE oranı yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.
TÜİK'in açıklamasına göre 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamında TÜFE artışı yüzde 0,95 olurken bu artışla birlikte yılın ilk 5 aydaki enflasyon rakamı yüzde 4,99 olmuş oldu. Bu rakamlardan yola çıkan tahminler ise haziran ayı enflasyon rakamını ile birlikte 2019 yılının ilk 6 ayı için enflasyon yüzde 6,5 seviyesine geleceğini gösteriyor.
Emeklilerin Temmuz ve Ağustos aylarında yüzleri gülecek. Her yıl ilk dilim ve ikinci dilim adı altında Ocak ve Temmuz aylarında zam alan emekliler, Haziran ayının son günlerine girilmesiyle gün saymaya başladı. Temmuz ayında yapılan emekli maaşı zammına 6 aylık enflasyon farkı da ilave ediliyor. 5 aylık enflasyon farkının 4.99 olarak ortaya çıkmasıyla emekliler hesaplara başladı.
Temmuz ayında açıklanacak son enflasyon verileri ile emeklilerin ne kadar zam alacakları netleşecek. Ancak 4.99 enflasyon farkı ile emeklilerin ne kadar zam alacağına dair öngörüler de ortaya çıktı. Buna göre; emekliler bu yıl 6.7 ile 7.5 seviyeleri arasında bir zam alacak. Peki, Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek? İşte Temmuz emekli maaşı zammı ile ilgili merak edilenler...
MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE ENFLASYON AYLIK YÜZDE 0.91
Analistler, enflasyondaki düşüşün haziran itibarıyla belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aylık artışlar daha sınırlı kalabilir. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir.