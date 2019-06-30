Son dakika: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Emekli ve memur maaşı Temmuz zammı oranı ne olacak?

Son dakika: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Emekli ve memur maaşı Temmuz zammı oranı ne olacak? Memur ve emeklinin yeni zamlı maaşı haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından netleşecek. Yıl içinde 2 kez zam alan memur ve emeklinin 2019 yılındaki son enflasyon zammı bu hafta içinde netleşecek. Enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda da memur ve memur emeklilerinin yüzde 7,5 civarında bir zam alması bekleniyor. Peki yeni zam sonrası memur ve emeklinin maaşları nasıl olacak, en düşük ve en yüksek maaş kaç para olacak?

30.06.2019 10:46 - Son Güncelleme: 30.06.2019 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





