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  • 28.06.2019 15:11
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 15:21

60 -120 ay konut kredisi oranları ne oldu?

Ev almak isteyen vatandaşlara büyük bir müjde geldi. lar konut kredisi oranlarında Haziran ayı içerisinde indirime gitti. Özellikle , Vakıfbank ve çok cazip koşullar sunuyor.

Bankaların 5 yıl vadeli konut kredisi faiz oranlarında son durum merak ediliyor. Haziran ayında bankaların konut kredisi faiz oranlarında sürekli bir değişim yaşandı. Ev sahibi olmak isteyen kişiler 5 yıl vadeli en uygun krediyi araştırıyor. Bazı bankalar vade süresi azaldıkça daha yüksek faiz oranları uygularken, bazı bankalar da vade süresinin uzamasıyla birlikte daha düşük faiz oranları sağlıyor.

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