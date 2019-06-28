Bankaların 5 yıl vadeli konut kredisi faiz oranlarında son durum merak ediliyor. Haziran ayında bankaların konut kredisi faiz oranlarında sürekli bir değişim yaşandı. Ev sahibi olmak isteyen kişiler 5 yıl vadeli en uygun krediyi araştırıyor. Bazı bankalar vade süresi azaldıkça daha yüksek faiz oranları uygularken, bazı bankalar da vade süresinin uzamasıyla birlikte daha düşük faiz oranları sağlıyor.