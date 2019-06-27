3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge yasasını bekleyenler yapılacak son dakika açıklamalarını heyecanla takip ediyorlar. 3600 ek göstergenin yasalaşması durumunda pek çok memurun maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış olacak. Ek gösterge nedeniyle yaklaşık 250 bin kişinin emeklilik dilekçesini beklettiği belirtiliyor. 3600 ek göstergenin onaylanması durumunda ikramiyelerin en az 25 bin TL artması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte 3600 ek göstergede son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NEDİR?

3600 ek gösterge konusu ile ilgili en son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelmişti. Başkan Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesi yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konular arasında yer alacağını bildirmişti.

Meclis takvimine göre, 3600 ek göstergenin kısa sürede gündeme gelmesi düşünülüyor. Konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.