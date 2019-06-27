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  • 27.06.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 10:35

Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız tazminatsız kovulursunuz

ATM kasasındaki 7 bin liralık açık ile ilgili araştırma yapan banka şubesi, 15 yıldır bankada çalışan bir güvenlik görevlisinin ATM'yi çeken kameraların açısını değiştirdiğini tespit etti. Bu olay üzerine tazminatsız kovulan işçiyi mahkeme işe iade etti. Ardından başlayan Yargıtay süreci 4 yılın ardından sonuçlandı. Yargıtay, kasa açıklarının meydana gelmesi sebebiyle güvenlik görevlisinin iş akdinin tazminatsız olarak feshedilebileceğine hükmetti.

Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız tazminatsız kovulursunuz

Çalıştığı bankaya ait ATM kasasındaki 7 bin liralık kayıtan mesul tutulan güvenlik görevlisi, İş Kanunu'nun 25/2 maddesi uyarınca tazminatsız olarak kovuldu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan güvenlik görevlisi, iş akdinin ortada hiçbir haklı gerekçe yokken ATM alanını ve ATM anahtarlarının bulunduğu çekmeceyi gören kameraların açılarını değiştirdiği iddiasıyla kovulduğunu öne sürdü.

ATM'de meydana gelen toplam 7 bin lira kasa noksanının tespit edilememesine ve bu nedenle bankanın zarara uğramasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle atıldığını, bu nedenle işe iadesini istedi. Mahkemede savunma yapan davalı banka avukatı ise davacının 24.06.2015 tarihinde 2 bin TL, 08.07.2015 tarihinde de 5 bin TL olmak üzere ATM de kasa açıklan meydana geldiğini, bunun üzerine banka teftiş birimi tarafından inceleme başlatıldığını, söyledi.

Davacının 22.06.2005 ve 07.07.2015 tarihlerinde çalıştığı şubede kamera açıları ile oynadığının belirlendiğini, ATM'lerin kameranın tam olarak görüş açısının dışında kalmasını sağlayana kadar kamera açısını bozduğunu iddia etti. ATM anahtarlarının bulunduğu çekmeceyi gören kamera açılarını da bozduğunu, bu hususların müfettiş raporunda açıkça tespit edildiğini, ve kamera kayıtları ile de sabit olduğunu anlattı. Yapılan bu tespit üzerine davacının savunması alınmak üzere şubeye çağırıldığını, ancak davacının yapılan çağrılara cevap vermediğini kaydetti.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonrasında alınan raporda davacının davalıya ait bankamatiğe müdahale ettiğinin ya da bankamatikten para aldığının görünmediğine dikkat çeken mahkeme, bu yönde başka bir delilin de bulunmadığı ve feshin haklı sebebe dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı banka temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi, davacının bankamatiklerin anahtarlarının olduğu çekmeceyi ve bankamatiği gören kamera açılarını birçok kez değiştirdiği ve bilgisayarın başında bu değişiklikleri takip ettiğine vurgu yaptı. Kararda, "Davacının bu eylemleri sebebiyle davacı işçiden şüphelenmekte haklı olan işverenin davacı ile çalışmaya devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği ve davalının şüphe sebebi ile iş akdini feshedebileceği anlaşılmakla mahkemece davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Kararın ortadan kaldırılmasına, davanın reddine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

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