Emekliye 333 TL zam, 1000 lira ikramiye, 100 lira promosyon! Temmuz zammı maaşlara nasıl yansıyacak?
Emekliler için bu yaz kazançlı geçiyor. Ramazan Bayramı öncesinde tüm emekliler biner lira ikramiyesini cebine koydu. Ancak kazanımlar bununla sınırlı kalmayacak, emeklilerin kazanç hanesine yenileri eklenecek. Promosyon almamış olan emeklilere de bin liraya varan ek gelir imkanı var. Peki Temmuz zammı SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına nasıl yansıyacak? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
26.06.2019 07:51
- Son Güncelleme: 26.06.2019 07:51
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