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  • 28.06.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 12:32

ve Bağkur emeklisine avans ve kredi verilecek

Milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürecek gelişme yaşanıyor... , ve Bağ- Kur'lu emekli vatandaşlara kredi ve avans ödemesi yapılmakta. Emekli maaşlarının bağlanması için bekleyenlere avans ödemesi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2019 yılı asgari ücretin (net) tutarı kadar ödemeler yapılmaktadır...

Milyonlarca emekli için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. SGK SSK Bağkur emeklileri için 3 maaş avans ve 10 maaş kredi imkanı sağlanacak. Peki alma şartları nasıl olacak? Emeklilik için müracaat yapan kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı başvuru yapılması mecburi. Söz konusu sistemin hayata geçmesiyle birlikte emekli vatandaşların nakit sorunlarına son verilecek.

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