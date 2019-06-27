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  • 27.06.2019 10:35
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 10:35

2019 dakika çıktı mı? nedir? Meclis'e geldi mi?

Milyonlarca emeklinin intibak ile ilgili hayalleri sürerken, maaşları artıracak flaş düzenlemeler gündeme geldi. , gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Maaş hesabında kullanılan 'aylık bağlama oranlarındaki' eşitsizlik giderilecek.  Emekli olan milyonlarca vatandaş intibak için yargı sürecini bekliyor. İntibak yasası oldukça merak ediliyor. İntibak yasasına ilişkin henüz resmi bir izahat yapılmadı. Açıklamaya yapıldığında haberimizin içinde bulabilirsiniz. En son yaşanan gelişme ise intibak bekleyen emeklileri üzecek cinsten. 2000 yılı sonrası itibari ile emekli olma hakkı kazanan yurttaşlar 355 liraya kadar çıkan mın yolunu açacak intibak için bir an önce düzenleme bekliyor. Peki 2019 SGK dakika çıktı mı? nedir? Meclis'e geldi mi?

2019 SGK SSK emekli intibak yasası çıktı mı? Emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'e geldi mi? Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde.

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