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  • 27.06.2019 16:20
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 16:20

2019 ikramiyesi mı var mı, ne kadar? Bağkur ?

2018 senesinde alınan kararla birlikte emeklilere iki bayram öncesinde ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilere ikramiye yatırılmıştı. Emekliler şimdi ikramiyelerinin ne vakit yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne süre verilecek? Emekli ikramiye tutarı ne kadar? Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı tarihleri içinde kutlanacak. Buna bakılırsa de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi umut ediliyor. Peki mı var mı, ne kadar?

2019 Kurban Bayramı ikramiyesi zammı var mı, ne kadar? SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Ramazan Bayramı ikramiyeleri geçtiğimiz ayın sonunda emeklilerin hesabına yatırılmıştı. Şimdi yaklaşık 12 milyon emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin verileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte ikramiyeye ilişkin detaylar...
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı henüz belli olmadı. Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

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