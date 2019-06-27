Emekli maaşını artırma formülü! İşte emekli maaşını artırma yolları...
Sosyal güvenlik reformu ile kendi şirketinde sigortalı olmak ortadan kalktı. Çalıştığı şirkete ortak olanlar için emeklilik ve prim hesabı değişti. Başka şirkette çalışana ise çift sigorta imkanı var. Peki çifte sigorta ile emekli maaşı artırılabilir mi? Erken emeklilik mümkün müdür? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilik ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte emekli olmak isteyenleri ilgilendiren detaylar...
27.06.2019 07:50
- Son Güncelleme: 27.06.2019 07:50
Birçok vatandaş bu ayrıma dikkat etmediği için de zorluklar yaşayabiliyor. Özellikle çalıştığı şirkete ortak olanlar ya da ortak olduğu şirkette sigortalı olarak çalışıyor görünenler için farklı uygulamalar var. 2008 reformuyla birlikte anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının, 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekiyor.
BAĞ-KUR ZORUNLU
4A'lı (SSK'lı) sigortalı olarak çalıştığı şirkete ortak olanlar için ise 1 Ekim 2008 tarihi önem kazanıyor. Çalıştığı limited şirkete 1 Ekim 2008 öncesi ortak olan bir kişi, SSK'lı olarak devam edebiliyor. SSK'lı sigortalı olduğu bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesi ortağı konumuna gelen kişi de SSK'lı olmaya devam edebiliyor.
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