Emekli maaşını artırma formülü! İşte emekli maaşını artırma yolları...

Birçok vatandaş bu ayrıma dikkat etmediği için de zorluklar yaşayabiliyor. Özellikle çalıştığı şirkete ortak olanlar ya da ortak olduğu şirkette sigortalı olarak çalışıyor görünenler için farklı uygulamalar var. 2008 reformuyla birlikte anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının, 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekiyor.