GaleriEkonomi

Emekli maaşını artırma formülü! İşte emekli maaşını artırma yolları...

Sosyal güvenlik reformu ile kendi şirketinde sigortalı olmak ortadan kalktı. Çalıştığı şirkete ortak olanlar için emeklilik ve prim hesabı değişti. Başka şirkette çalışana ise çift sigorta imkanı var. Peki çifte sigorta ile emekli maaşı artırılabilir mi? Erken emeklilik mümkün müdür? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emeklilik ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte emekli olmak isteyenleri ilgilendiren detaylar...

27.06.2019 07:50 - Son Güncelleme: 27.06.2019 07:50
Emekli maaşını artırma formülü! İşte emekli maaşını artırma yolları...

Türkiye'de 2008 Ekim'inde gerçekleşen reform ile tüm sosyal güvenlik kurumları aynı çatı altında birleşti. Böylece Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında SSK, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı toplandı.

Emekli maaşını artırma formülü! İşte emekli maaşını artırma yolları...

Ancak öncesinden sigortalılar olduğu için bu kurumların emeklilik ve maaş şartları hala ayrı olarak hesaplanıyor. Ekim 2008 öncesi ve sonrası da farklı uygulamalar olarak mevzuatta karşımıza çıkıyor.

Emekli maaşını artırma formülü! İşte emekli maaşını artırma yolları...

Birçok vatandaş bu ayrıma dikkat etmediği için de zorluklar yaşayabiliyor. Özellikle çalıştığı şirkete ortak olanlar ya da ortak olduğu şirkette sigortalı olarak çalışıyor görünenler için farklı uygulamalar var. 2008 reformuyla birlikte anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının, 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekiyor.

Emekli maaşını artırma formülü! İşte emekli maaşını artırma yolları...

Anonim şirketin tüm ortakları değil, yalnızca yönetim kurulu üyesi ortakları 4B'li (Bağ-Kur'lu) olmak durumunda. Diğer yandan limited şirketlerin tüm ortaklarının 4B'li (Bağ- Kur'lu) olması zorunlu.

Emekli maaşını artırma formülü! İşte emekli maaşını artırma yolları...

BAĞ-KUR ZORUNLU
4A'lı (SSK'lı) sigortalı olarak çalıştığı şirkete ortak olanlar için ise 1 Ekim 2008 tarihi önem kazanıyor. Çalıştığı limited şirkete 1 Ekim 2008 öncesi ortak olan bir kişi, SSK'lı olarak devam edebiliyor. SSK'lı sigortalı olduğu bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesi ortağı konumuna gelen kişi de SSK'lı olmaya devam edebiliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye zam+fark! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?
Emekliye zam+fark! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?