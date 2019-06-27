İkinci maaş müjdesi geldi! İşte başvuru şartları

Yargıtay geçtiğimiz haftalarda, önemli bir karara imza atarak, hem anneden bununla beraber babadan yetim aylığı alan bir bireyin maaşlarından birini kesen ve öncesinde de ödenen parayı tahsil etmek isteyen sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) haksız buldu ve anneden ve babadan yetim aylığı alınabileceğine hükmetti. Bu karar emsal olur mu bilmiyoruz, çünkü geçmişte de Yargıtay, SSK'lı kocadan ve babadan aynı anda dul ve yetim aylığı alınmasına yönelik talebi reddetmişti.