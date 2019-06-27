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  • 28.06.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 15:04

İkinci maaş müjdesi geldi! İşte başvuru şartları

Çocuklarım ölüm aylığından yararlanabilmesi için de; erkek çocuklar, öğrenim görmemeleri halinde 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmeleri halinde de 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Geride kalanların ölüm aylığı alabilmesinin belirli şartları da var. Öncelikle ölen lının belirli süre prim ödemesi gerekiyor.

Yargıtay geçtiğimiz haftalarda, önemli bir karara imza atarak, hem anneden bununla beraber babadan yetim aylığı alan bir bireyin maaşlarından birini kesen ve öncesinde de ödenen parayı tahsil etmek isteyen sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) haksız buldu ve anneden ve babadan yetim aylığı alınabileceğine hükmetti. Bu karar emsal olur mu bilmiyoruz, çünkü geçmişte de Yargıtay, SSK'lı kocadan ve babadan aynı anda dul ve yetim aylığı alınmasına yönelik talebi reddetmişti.

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