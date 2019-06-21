Emekli olabilmek için prim gününü tamamlayıp, yaş gününü doldurmayı bekleyen birçok vatandaş erken emeklilik yasasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Milyonlarca emekli ve çalışanların gözü Meclis'te. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına şu sıralar yoğun bir şekilde devam ediyor. Erken emeklilik yasasının Meclis gündeminde yer alıp almayacağı merak konusu.

EYT'DE SON DURUM NE?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş son dönemde birçok haber başlığında yer alan EYT meclise gelecek mi sorusuna ilişkin net ifadeler verdi. Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.