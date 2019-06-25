2019 İŞKUR son dakika üniversite öğrencisi sosyal çalışma programı başvuru şartları! İŞKUR lisans veya ön lisans öğrencileri.... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurunun bugün başladığını bildirdi.. Tatili faydalı bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilere müjdeli haber geldi. İŞKUR sosyal çalışma programıyla birlikte üniversite öğrencileri tatilde hem sosyalleşebilecek hem de para kazanabilecek. Peki, birçok öğrencinin araştırdığı İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?