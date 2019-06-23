Çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte anneleri koruyan birçok düzenleme var. İşte anneler için yapılan tüm düzenleme ve haklar... Yarım çalışma ödeneği için doğum izni bittikten sonra 30 gün içinde İşkur'a başvuru yapılacak. İşsizlik Fonu'ndan brüt asgari ücretin yarısı tutarında ödeme yapılıyor. Gerisini patron ödüyor. Yasalar ve sosyal güvenlik mevzuatı birçok alanda annelere pozitif ayrımcılık sağlıyor. Bu da daha çok kadının üretime ve istihdama katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Yasaya göre; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık (112 gün) izin hakkı var. Çoğul gebelikte (ikiz gibi hallerde) bu süreye 2 hafta daha ekleniyor.