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  • 23.06.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 11:05

? işbaşı 2019 başvuru şartları açıklandı

2016’da yapılan düzenlemeyle çalışan anne babalara, çocuk okula başlayıncaya kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı. Bu bağlamda, işçi ve memurlara doğum sonrası 2 ay ile 6 ay arasında değişen yarım gün çalışma hakkını kullandıktan sonra, çocukları ilköğretime başlayıncaya kadar yarı zamanlı çalışma olanağı sağlandı. Yasa, SSK’lı anne için yürürlüğe girerken, memur anneler konuyla ilgili yönetmeliğin bir an önce çıkmasını bekliyor. Bu arada doğum yapan kadınlara 178 lira ‘emzirme ödeneği (süt parası)’ veriliyor. Bu para çalışan, çalışmayan her anne için ödeniyor. Anne sigortalı değilse para sigortalı babaya veriliyor. Başvuru il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. Bağkurlu anneler de süt parası alabiliyor. Peki ? işbaşı 2019 başvuru şartları açıklandı.

Çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte anneleri koruyan birçok düzenleme var. İşte anneler için yapılan tüm düzenleme ve haklar... Yarım çalışma ödeneği için doğum izni bittikten sonra 30 gün içinde İşkur'a başvuru yapılacak. İşsizlik Fonu'ndan brüt asgari ücretin yarısı tutarında ödeme yapılıyor. Gerisini patron ödüyor. Yasalar ve sosyal güvenlik mevzuatı birçok alanda annelere pozitif ayrımcılık sağlıyor. Bu da daha çok kadının üretime ve istihdama katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Yasaya göre; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık (112 gün) izin hakkı var. Çoğul gebelikte (ikiz gibi hallerde) bu süreye 2 hafta daha ekleniyor.

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