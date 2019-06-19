Her üç banka da bu ürünlerden yararlanmak isteyen kredi müşterilerini korumaya yönelik azami faiz oranlarının yer aldığı bir sözleşme imzalatacak. Enflasyondaki değişimlere yönelik ortaya çıkacak faiz oranı bu seviyeyi aşamayacak. Enflasyon bazlı sistemde yapılacak erken ödemelerde tazminat da alınmayacak. Sabit ödemeli kredide ise aylık yüzde 1,55 olarak uygulanan faiz oranı ile 10 yıl vadeli 250 bin TL çekildiğinde yüzde 2 erken kapatma tazminatı verilerek kapama yapılmaması halinde 10 yıl boyunca aylık taksit 4 bin 602 TL toplam faiz ise 302 bin TL oluyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi başvuru şartları haberimizde.