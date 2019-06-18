Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan vatandaşları sevindiren bir haber geldi. Bu bağlamda Enflasyona Endeksli Konut Kredisi oldukça merak ediliyor. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürününü tanıtan bankalar ev almak isteyenlerin bugünden itibaren bu krediyi kullanabileceğini belirtti. Yeni kredi paketinden yararlanacak vatandaşların kullanacağı konut kredisinde faiz oranları isteğe bağlı yılda 3 defa 3, 6 ve 12 aylık periyotlar halinde yıllık TÜFE ortalamaları baz alınarak belirlenecek ve enflasyondaki harekete göre değişkenlik gösterecek. İşte 2019 Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi alma başvuru şartları!