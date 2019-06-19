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Konut piyasasına hareket geldi. Kamu ları, ev almak isteyenlere a endeksli krediyi sundu. Enflasyon düştükçe taksitler azalacak. Enflasyon yüzde 8’e inerse, 500 bin liralık kredinin ödemesinde 371 bin liraya varan avantaj olacak.

Bu kampanya evlendirir

KAMU ları elini taşın altına koydu, konut almak isteyenler için a endeksli sistem devreye alındı. Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın ardından dün Halkbank da imkanı sunduğunu duyurdu. Bu sistemle, enflasyon düştükçe taksitler ve ödeme azalacak.

UYGULAMA NASIL?
Ürüne ilişkin oranı ilan edilen Enflasyon Oranı () + banka tarafından belirlenecek marj oranı toplamından oluşacak ve kredi faiz oranı enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecek. , Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranını; 1-120 aya kadar vadede TÜFE + 0.19 (aylık) marj oranı olarak belirledi. Buna göre, aylık TÜFE + 0.19 faizle ev alınabilecek. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Enflasyonun aşağı yönlü olacağını düşünüyorsanız burada ödediğimiz maliyet değişecek. Fiyatların düştüğü dönemde tüketici lehine" dedi. Örneğin; yüzde 0.85 faizli 500 bin lira kredinin toplam ödemesi 799 bin 564 liraya denk geliyor. 1.69 faizli krediye göre fark 371 bin lira.

Genel Müdürü , "Kredi için müşterileri koruyan bir oranı da belirlenecek ve değişim dönemlerinde belirlenecek yeni faiz oranı azami faiz oranını aşamayacak" dedi.

DÜŞÜŞ YANSIYACAK
10 yıl vadeli 500 bin lira konut kredisi kullanan tüketici yüzde 1.69 sabit faizle borcunu 1 milyon 170 bin lira ödeyerek kapatabiliyor. Aynı kredi yeni sistemle kullanıldığında faiz yüzde 1.75 olacak ancak enflasyon düştükçe faiz inecek. Enflasyon yüzde 12'ye indiğinde aylık faiz yüzde 1.19'a, yüzde 8'e indiğinde 0.85'e düşecek.

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