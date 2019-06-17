Memur ve emeklilerin Temmuz 2019 maaş zam oranları ile ilgili son dakika gelişmesi. 2019 Temmuz ayında memur ve emekliler , enflasyonun belirlenmesi ile birlikte toplu sözleşmeleri ve enflasyon farkını zam olarak alacak. Yılık ilk 5 aylık enflasyon rakamları açıklanırken geriye Haziran enflasyon rakamları kaldı. Eşi çalışmayan kamu personellerine aylık 278.69 TL , 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 65,30 , 6 yaş üzeri çocuk için ise 32.65 TL ödeme yapılmaktadır.