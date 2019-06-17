Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.06.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 10:38

ve Bağkur emeklisi farkı ne kadar?

Emeklilerin ve memurların ayı maaş oranları hakkında açıklama geldi. tarafından açıklanan beklenti anketine göre zam oranı ve diğer detaylar haberimizin devamında. 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü açıklanacak Haziran rakamları sonrası memur ve emeklilerin maaş zam oranları belli olacak.

Memur ve emeklilerin Temmuz 2019 maaş zam oranları ile ilgili son dakika gelişmesi. 2019 Temmuz ayında memur ve emekliler , enflasyonun belirlenmesi ile birlikte toplu sözleşmeleri ve enflasyon farkını zam olarak alacak. Yılık ilk 5 aylık enflasyon rakamları açıklanırken geriye Haziran enflasyon rakamları kaldı. Eşi çalışmayan kamu personellerine aylık 278.69 TL , 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 65,30 , 6 yaş üzeri çocuk için ise 32.65 TL ödeme yapılmaktadır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSGK ve Bağkur emeklisi enflasyon farkı ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri