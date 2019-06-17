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SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliler, maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammının heyecanını yaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5.94 olarak tahmin ediliyor. Peki bu oran gerçekleşirse en düşük maaş esnafta, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

17.06.2019 07:55 - Son Güncelleme: 17.06.2019 09:30
SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliler Temmuz zammını merakla bekliyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden 3 Temmuz'da açıklanacak ve zam oranını gösterecek ilk 6 aylık enflasyona kilitlendi.

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SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.99 olarak gerçekleşti.

SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın Haziran ayı beklenti anketinden de 6 aylık enflasyon için yüzde 5.94 tahmini çıktı.

SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

KİM, NE ALACAK?
Bu orana göre ek ödeme dahil en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 595 liradan bin 690 liraya yükselecek.

SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bin 189 lira olan en düşük tarım Bağ-Kur emeklisi aylığı da bin 260 lirayı bulacak.

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