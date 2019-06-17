SSK emeklisine Temmuz zammı | 2019 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliler, maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammının heyecanını yaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5.94 olarak tahmin ediliyor. Peki bu oran gerçekleşirse en düşük maaş esnafta, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
17.06.2019 07:55
- Son Güncelleme: 17.06.2019 09:30
Emekliler Temmuz zammını merakla bekliyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden 3 Temmuz'da açıklanacak ve zam oranını gösterecek ilk 6 aylık enflasyona kilitlendi.
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