Beyaz eşyada ÖTV indirimi ne zaman son? Geçen yılın kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenleme, gelen yoğun talep üzerine ileri bir tarihe ertelenmişti. Mobilya sektöründeki KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 8, araçlarda ÖTV indirimi ve beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlanması uygulaması ne zaman bitiyor? Mobilya, beyaz eşyada ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi ne zaman son? İşte konu ile ilgili detaylar..

BEYAZ EŞYADA, ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN SON?

Mobilya, beyaz eşya ve araçlarda ÖTV ve KDV indirimi 30 Haziran'da sona erecek.

1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.

Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması 30 Haziran'da sona erecek. Ayrıca motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV'nin sıfırlanması da 30 Haziran'da son bulacak.

BEYAZ EŞYACILARDAN "SIFIR ÖTV" DEVAM ETSİN TALEBİ

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat sektöründe ve konut satışlarında son yıllarda yaşanan olumsuzluklardan bahsetti.

Yılın ilk 4 ayında konut satışlarında ciddi gerileme yaşandığını dile getiren Durbakayım, "Dolayısıyla sektör olarak şu anda her türlü teşvik ve desteğe ihtiyacımız var. Bu indirimler satışlarımıza olumlu yansıdı. KDV ve harçlarla ilgili indirimlerin ve teşviklerin ay sonunda bitecek olması üzerimizdeki yükü daha da ağırlaştıracaktır. Bunun bir süre daha devam etmesi ve sektöre dolaylı da olsa bir katkının sağlanmasını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nden (TÜRKBESD) daha önce yapılan açıklamada, beyaz eşyadaki ÖTV indiriminin kalıcı olması talep edilmiş, beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlanmasının sektörde küçülmenin azalması yönünde bir etkisi olduğu bildirilmişti.

BEYAZ EŞYA FİYATLARI

ÖTV vergi indirimiyle düzenlemenin buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın başta olmak üzere beyaz eşya fiyatlarını da aşağı çekmesi bekleniyor. ÖTV'nin sıfırlanması, beyaz eşyada 2 bin TL'lik bir ürünün fiyatında 134 TL'lik, 3 bin TL'lik üründe 201 TL'lik, 4 bin TL'lik bir üründe 268 TL'lik, 5 bin TL'lik bir üründe 335 TL'lik ve 6 bin TL'lik bir üründe ise 402 TL'lik bir avantaj sağlayacak.

Bakan Albayrak'ın 6 kalemde açıkladığı KDV ve ÖTV indirimleri şöyle açıklamıştı:

* Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

* Mobilya sektöründe KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirildi.

* Beyaz eşya sektöründe ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indirildi.

* 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidildi.

* Tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesini yıl sonuna kadar devam ettirilecek.

* Konut satışlarında KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasına yıl sonuna kadar devam edilecek.