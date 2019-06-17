Büyük müjde! Ayda 2400 lira veriliyor

Uygulama, İŞKUR aracılığı ile yürütülüyor. Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor. Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Şartları yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği süre boyunca ödeme yapılıyor. Peki, İşte Anne Projesine nasıl dahil olunacak? Öncelikle, destekten yararlanmak için 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi oldukları belgeyi İŞKUR'a vermeleri gerekiyor. Peki İŞKUR annelere harçlık alma başvuru şartları nedir? İşsiz annelere harçlık nasıl alınır?