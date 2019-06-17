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  • 18.06.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 10:48

Büyük müjde! Ayda 2400 lira veriliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, 'İşte 'ne katılanlara ayda 2400 lira maaş veriyor. Mesleki eğitim kursları ile amaç; mesleği olmayan veya bir mesleği olup da iş bulamayan ya da mesleği yeterli olmayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek, a katılmalarını sağlamak. İşbaşı eğitim programının temel amacı ise mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak istihdam edilmelerini sağlamak. İşte Anne Projesi de bu kapsamda hayata geçirildi.

Uygulama, İŞKUR aracılığı ile yürütülüyor. Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor. Evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Şartları yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği süre boyunca ödeme yapılıyor. Peki, İşte Anne Projesine nasıl dahil olunacak? Öncelikle, destekten yararlanmak için 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi oldukları belgeyi İŞKUR'a vermeleri gerekiyor. Peki İŞKUR annelere harçlık alma başvuru şartları nedir? İşsiz annelere harçlık nasıl alınır?

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