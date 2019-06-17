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  • 18.06.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 17:15

Emeklilere müjdeli haber lardan geldi! İşte oranları

Emeklilere müjdeli bir haber verildi. lar için yarışa girdi. Bankaların emekli promosyon miktarları artmaya devam ediyor. Bankalar tarafından emeklilere 700 TL'ye varan promosyon ödenecek. Bankaların promosyon yarısı kızıştı. 450 liraya varan promosyon kampanyalarla 700 liraya kadar çıkarken; emekliyi bankaya kazandıranlara da 100-125 lira veriliyor. Bankalar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor.

Emeklilere müjdeli haber bankalardan geldi. Bayram ikramiyesi alan emekliler ek olarak promosyon alacak. Bankalar tarafından emekliler için birçok kampanya yürütülüyor. Emeklilere bankalar tarafından promosyonlar verilmektedir. 2019 yılında bu promosyon miktarının arttırılacağı söylendi. Bankaların düzenlediği emekliler için kampanyalar 700 liraya çıktı. Bunun yanı sıra emekli olmak isteyenleri kendi bankasına getiren müşterilerine de 100 ile 125 lira ödeme yapılıyor.

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