Emeklilere müjdeli haber bankalardan geldi. Bayram ikramiyesi alan emekliler ek olarak promosyon alacak. Bankalar tarafından emekliler için birçok kampanya yürütülüyor. Emeklilere bankalar tarafından promosyonlar verilmektedir. 2019 yılında bu promosyon miktarının arttırılacağı söylendi. Bankaların düzenlediği emekliler için kampanyalar 700 liraya çıktı. Bunun yanı sıra emekli olmak isteyenleri kendi bankasına getiren müşterilerine de 100 ile 125 lira ödeme yapılıyor.