Milyonlarca memura müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında memurlar zam alırken aynı zamanda aile yardımı da alacak ve aile yardımı ücreti zamlanacak. Toplu sözleşmelere baktığımız zaman memurlara Temmuz''da yüzde 5 zam öngörülmektedir. Ayrıca ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacağı karara bağlanmıştı. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın son açıkladığı beklenti anketinde ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 5.94 olarak yer aldı.