Milyonlarca çalışan erken emekli olma hayali kuruyor. Çalışanlar SGK SSK Bağkur'lular erken emeklilik ve yıpranma payı hakkında internette araştırma yapıyor. Bugün yapılan açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payına açıklık getirmek için bir genelge yayınladı. Buna göre, artık röntgen teknisyenleri, ağız-diş radyoloji uzmanları, infaz ve koruma baş memuru, ceza infaz kurumu müdürü, ihtiyat pilotları da yıpranma hakkından yararlanacak. Madenlerde çalışan işçilerin emeklilik yaşını 55'ten 50'e indirirken, izinde geçirdikleri süreler tatiller de yıpranmaya dâhil ediliyor. Böylece madenciler 43 yaşında emekli olabiliyor. Peki Erken emekli nasıl olunur? Yıpranma payı nedir? İşte tüm detaylar