Altın fiyatları ticaret ve siyasi karışıklar ve ABD faiz indirim beklentilerinin desteğiyle yükselerek geçen hafta gördüğü 14 ayın zirvesine yaklaştı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,345.28 dolara yükseldi. Dünkü kapanışta altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 252,70 liradan tamamlamıştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Haziran canlı altın fiyatları..

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 Haziran tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (14 HAZİRAN)

14 Haziran Cuma günü gram altın 254,61 liradan alınırken, 254,66 liradan satılıyor.