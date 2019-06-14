45 mesleğe erken emeklilik imkanı! Erken emeklilik imkanından kimler yararlanabilir?

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanıyor. Bazı mesleklerin her 360 güne karşılık kazandığı yıpranma payı şöyle:



● Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün.

● Madenlerin yer altında çalışanları 180 gün.

● TSK'da görevli subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün.

● Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre çalışan gazeteciler 90 gün.

